E’ stato ritrovato sano e salvo a Delia il quindicenne empedoclino scomparso questa notte. Sta bene ed è stato accompagnato a casa. A rintracciarlo sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Agrigento che, dalla notte, hanno perlustrato Porto Empedocle, diversi paesi della provincia, e poi si sono spinti fino alla provincia di Caltanissetta nel Nisseno

Sono state ore di angoscia per i familiari, ma anche per le forze dell’ordine e l’intera comunità di Porto Empedocle che, si sono impegnati per ritrovare l’adolescente. I militari dell’Arma stanno ora cercando di capire il perché dell’allontanamento volontario.

“Esprimo a nome dell’intera cittadinanza un sentimento di sollievo per una situazione che ha destato seria preoccupazione – dice il sindaco di Porto Empedocle, Calogero Martello -. Siamo molto felici che il ragazzo sia stato ritrovato sano e che i genitori, a cui va tutta la nostra vicinanza, siano già con lui. Ringrazio i carabinieri, tutte le forze dell’ordine e quanti, in queste drammatiche ore, si sono spesi anche sui canali social per una positiva soluzione”.

