“San Leone il giorno dopo”, costruttivo incontro in diretta Facebook

Un confronto costruttivo e pacato per mettere a confronto amministrazione e commercianti. “San Leone il giorno dopo”, l’incontro on line di ieri pomeriggio organizzato da Agrigentooggi ha offerto spunti di riflessione in primis sulle regole che limitano la circolazione di auto nella località balneare entrate in vigore sabato. Alla diretta Facebook hanno partecipato il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, l’assessore , Francesco Picarella, Valentina Fasciana residente e gestore di una struttura ricettiva extralberghiera, il ristoratore Marco Maccarrone, i commercianti Salvatore Licausa e Peppe Vita. A condurre il direttore di Agrigentooggi, Domenico Vecchio. Tanti i commenti di agrigentini nel corso della Facebook . Vita, Maccarone, Licausi si sono detti d’accordo con un piano traffico regolamentati a patto però che ci sia più comunicazione e parcheggi. Fasciana ha sottolineato l’importanza di una San Leone diversa ricalcando l’editoriale di Domenico Vecchio di domenica scorsa. L’imprenditrice ha parlato anche della sua esperienza a Verona, dove ha vissuto: “sul Lago di Garda- ha detto- non era consentito l’ingresso delle auto incontrollato. La gente si muoveva a piedi ed in bicicletta perché anche lì, come ad Agrigento, i parcheggi sono limitati”. Il sindaco, anche in questa occasione, ha sottolineato l’importanza di pensare al presente, ovvero: salvaguardare la salute spiegando anche che Ztl non significa negare l’accesso a San Leone. Gli intervenuti hanno chiesto una comunicazione migliore e più chiara. Oggi, intanto, l’assessore Picarella incontra i ristoratori.

Rivedi la diretta su Facebook: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3010705415854038&id=134273087070&sfnsn=scwspwa