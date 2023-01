San Leone, i residenti: quando piove usciamo di casa con gli stivali

I residenti di via Jan Palach, a San Leone, protestano per le condizioni pessime del manto stradale della via in cui risiedono. Come documentato dalle immagini inviate alla nostra redazione, la carreggiata dissestata, è resa ancora più pericolosa e inagibile a causa delle pioggie che sono cadute abbondanti, nelle ultime ore. “La strada-spiega un abitante- , è impercorribile ormai da tempo, ma quando piove, spesso siamo costretti ad indossare gli stivali per rientrare o uscire di casa. Alcuni residenti, hanno addirittura deciso di trasferirsi. Abbiamo chiesto più volte agli uffici competenti di intervenire, ma nonostante le rassicurazioni, ad oggi non si è ancora visto nessuno”- conclude il residente.