San Leone, fogna in mare a Piazzale Giglia: divieto dopo l’allarme, ma intanto la gente faceva il bagno

Doveva essere un provvedimento urgente a tutela della salute pubblica. Il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare davanti a Piazzale Giglia, a San Leone, è però arrivato quando l’allarme era stato lanciato già da tempo e, soprattutto, quando alcuni bagnanti continuavano tranquillamente a entrare in acqua.

La vicenda comincia il 29 settembre, quando i tecnici del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp effettuano un sopralluogo sulla battigia davanti al belvedere di San Leone. In corrispondenza dello sbocco di due collettori, apparentemente destinati alle acque meteoriche, viene riscontrata la fuoriuscita di un liquido scuro e maleodorante che defluisce direttamente in mare. Secondo quanto riportato nell’ordinanza, le caratteristiche del liquido risultano compatibili con un refluo di possibile origine fognaria, anche se natura e provenienza dovranno essere accertate attraverso specifiche verifiche.

Vengono effettuati anche tre prelievi delle acque di balneazione, inviati al Laboratorio di Sanità pubblica per le analisi. Nel frattempo, però, sulla spiaggia non compare alcun divieto.

A sollevare il caso è anche MareAmico, che documenta con foto e video lo sversamento e segnala la situazione agli organi competenti. Il giorno successivo, 30 settembre, mentre l’ordinanza sarebbe stata ancora in corso di emanazione, davanti a Piazzale Giglia non risultavano ancora affissi cartelli e alcune persone continuavano a fare il bagno.

Il provvedimento del sindaco Michele Sodano dispone il divieto temporaneo di balneazione per un tratto di 100 metri a destra e 100 metri a sinistra dello sbocco della tubazione, in attesa degli esiti degli accertamenti sanitari.

Ed è proprio sulla tempistica che si concentra la contestazione. Tra il sopralluogo dell’Asp, l’adozione e la concreta segnalazione del divieto sulla spiaggia è trascorso del tempo durante il quale i bagnanti non avrebbero avuto modo di sapere che quel tratto di mare era stato interessato da un possibile sversamento fognario.

Secondo i frequentatori della zona, i cartelli sarebbero stati sistemati soltanto successivamente e dopo ulteriori sollecitazioni. Si contesta inoltre le caratteristiche della segnaletica installata, sostenendo che non sarebbe conforme alle prescrizioni previste quanto a dimensioni, informazioni, lingue utilizzate e indicazione dell’estensione del tratto interdetto.

Una contestazione, quest’ultima, che dovrà essere verificata rispetto alla normativa applicabile. Resta però una domanda, molto più semplice: se il possibile rischio per la salute dei bagnanti era tale da rendere necessario un divieto temporaneo e urgente, perché la spiaggia non è stata immediatamente segnalata e interdetta in attesa dell’ordinanza?

Perché mentre gli atti seguivano il loro iter, a Piazzale Giglia qualcuno continuava a fare il bagno.

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