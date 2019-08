San Leone, fogna e chiusura di via Nettuno: i ristoratori protestano. VIDEO

San Leone, fogna e chiusura di via Nettuno: i commercianti protestano: non siamo stati avvisati. VIDEO

C’è un difetto di comunicazione alla base della protesta dei commercianti di San Leone. L’occlusione della fogna, col cedimento dell’asfalto proprio davanti al Ragno d’Oro, ed in piena estate ha spinto i ristoratori capitanati dalla locale Confcommercio a manifestare il proprio disappunto con un sit-in fissato nei pressi della villetta Sandro Pertini.

All’incontro presenti i rappresentanti di Confcommercio di Agrigento, con il presidente Francesco Picarella.

I commercianti lamentano il fatto che l’amministrazione comunale non ha informato in tempo i gestori degli esercizi commerciali, con gravi disagi per le attività. GUARDA LE VIDEO DICHIARAZIONI