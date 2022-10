San Leone. Distributore in tilt, benzina gratis a tutti

Il distributore self-service di carburante va in tilt, e decine e decine di autovetture fanno il pieno gratis. Adesso tutti gli automobilisti, però, se identificati, rischiano una denuncia alla Procura della Repubblica. E’ accaduto tutto nella serata di mercoledì a San Leone.

Dopo le 20, a causa di un malfunzionamento della colonnina, verosimilmente, dovuto ad un guasto tecnico, il distributore ha continuato ad erogare carburante. Ad un certo punto, però, il proprietario è stato allertato, e subito è accorso per bloccare l’erogazione di benzina e gasolio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile.

Il titolare dell’impianto ha quantificato in circa 5 mila euro il danno subito per la colonnina impazzita. Con la denuncia del commerciante, gli automobilisti che non si presenteranno ad onorare la spesa di carburante, se identificati rischiano di essere denunciati per appropriazione indebita.