Raid con furto al centro per l’impiego

Sono riusciti nottetempo ad intrufolarsi all’interno del Centro per l’impiego di via Acrone ad Agrigento, e una volta dentro ai locali, hanno rovistato dappertutto. Poi hanno danneggiato due distributori automatici di bevande, caffè e merendine, e dalle cassette hanno prelevato il denaro. Un danno che non risulta essere stato ancora quantificato.

A fare la scoperta, l’indomani mattina, sono stati i dipendenti. Subito è stato lanciato l’allarme, e sul posto sono giunti i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti hanno effettuato il sopralluogo di rito, e una denuncia di furto, a carico di ignoti, è stata presentata da uno dei responsabili dell’ente.

Nessuno avrebbe visto, né tantomeno sentito nulla di strano. Sul centro per l’impiego non vi sono impianti di videosorveglianza.