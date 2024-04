Due auto lasciate in sosta sono state danneggiate a San Leone. Si tratta di un Suv di proprietà di un commerciante di 44 anni che aveva posteggiato sotto casa e di una Hyundai di un impiegato di 60 anni. Le auto sotto state rigate, verosimilmente, con degli oggetti appuntiti, forse una chiave o un chiodo. In entrambi i casi, i proprietari, hanno formalizzato la denuncia, contro ignoti, alla polizia. E gli agenti hanno avviato le indagini per provare a rintracciare gli autori dei danneggiamenti.