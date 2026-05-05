Un operaio sessantenne di Agrigento è rimasto ferito dopo essere caduto da un muretto, da un’altezza di circa due metri e mezzo, mentre stava effettuando dei lavori di ristrutturazione in una villetta. È successo nella località balneare di San Leone.

L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era impegnato nel rifacimento di un muro quando, per cause ancora da accertare, è caduto. L’impatto con il suolo è stato violento. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, i medici gli hanno diagnosticato la frattura di un arto e un trauma cranico-facciale.

Sul posto non sarebbero intervenute le forze dell’ordine, allertate in un secondo momento. Al via gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente sul lavoro.

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