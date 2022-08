San Leone, branco di cani attacca un’altra colonia felina: ucciso gattino

Questa notte, verso le 3.30 circa, un branco di cani ha attaccato la colonia felina che si trova in via delle Mimose e via delle Viole, a San Leone. Uno dei felini, come si evince dalla foto, purtroppo, è stato ucciso. I cani, probabilmente, per il modo in cui hanno accerchiato ed aggredito i gatti, sono sono addestrati per la caccia. Non si può escludere che siano stati uccisi, o comunque, feriti altri gatti. I cani, forse sono gli stessi, che hanno ucciso almeno cinque gatti della colonia felina di Piazzetta Trinacria. I residenti hanno girato la segnalazione alla Polizia Municipale. “Ritengo che i randagi costituiscano un serio pericolo anche per l’uomo”, dice un residente di via delle Mimose.