L’assessore Proto e i Consiglieri Alongi e Zicari: “Nessuno spostamento per la scuola Luigi Pirandello.”

“Desideriamo rassicurare la dirigenza e gli studenti della Scuola media Pirandello di Agrigento in merito al rischio di trasferimento in altra sede per consentire una complessa catena di spostamenti di altri Istituti su necessità della Provincia.” Lo dicono l’assessore comunale di Agrigento, Valeria Proto, e i Consiglieri Claudia Alongi e Roberta Zicari. “Tutelare un importante pezzo di storia scolastica della nostra città, così come tutte le altre utenze scolastiche, è una priorità che il Sindaco Miccichè condivide pienamente con noi” commenta l’assessore Proto. “Pur confermando la piena collaborazione con la Provincia per trovare un’adeguata soluzione, il Comune di Agrigento, che ha competenza esclusiva sugli edifici scolastici delle scuole elementari e medie e sulla loro dislocazione sul territorio, ha già accantonato questa ipotesi nel luglio scorso”. Alongi e Zicari proseguono: “Comprendiamo la necessità di spostare il Fermi fuori dalla zona industriale in attesa che i locali originari vengano messi in sicurezza, ma va trovata un’altra soluzione per evitare che la toppa sia peggio del buco.

Dislocare in altra sede una scuola storica come questa sarebbe stato inspiegabile e avrebbe danneggiato l’immagine dell’istituto Comprensivo “Agrigento Centro” e la qualità dell’offerta scolastica finora garantita ai giovani agrigentini”.