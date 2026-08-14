Niente tende e niente fuochi sulle spiagge di Agrigento per il Ferragosto. Vietati anche la detenzione e il trasporto di materiale idoneo all’accensione di fuochi. Dalle ore 9 del 14 agosto e fino alle 6 del 15 agosto, in particolare, su tutte le spiagge e gli arenili del territorio comunale, a San Leone, Cannatello, Maddalusa e Zingarello, sia per persone singole che per le attività commerciali c’è il divieto per quanto riguarda l’accensione di fuochi sulla sabbia, ma anche trasporto e la detenzione di legna, carbone, carbonella o qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire per accendere i falò.

Sarà vietato anche creare accampamenti e collocare, a qualsiasi titolo, tende e apparecchiature per il campeggio, ma anche il pernottamento e il bivacco, produrre suoni molesti e organizzare e tenere manifestazioni pubbliche o eventi aggregativi se non autorizzati da Comune, Prefettura e Questura. Tutto quanto nell’ambito del “Ferragosto sicuro”, con particolare riferimento a San Leone. Sulla viabilità il provvedimento del Comune prevede innanzitutto l’istituzione del senso unico di marcia che parte da piazzale Giglia (Aster), prosegue attraverso via Nettuno e viale delle Dune e arriva fino all’incrocio tra via Magellano e via degli Imperatori.

Non sarà quindi possibile percorrere lo stesso tragitto nella direzione opposta. Saranno collocate transenne quasi tutte vigilate da vigili urbani e altre forze di polizia lungo le vie di accesso al viale delle Dune e all’altezza delle traverse. Esonerati dai divieti ovviamente i veicoli delle forze dell’ordine e di soccorso, gli autobus di linea e turistici, i taxi e i mezzi dei residenti. Le novità per Ferragosto non si fermano qui. Con una distinta ordinanza l’Amministrazione comunale ha deciso di concedere un’ora in più alla movida nella notte tra il 14 e il 15 agosto. I pubblici esercizi potranno infatti prolungare le emissioni sonore fino alle 3 del mattino.

La deroga non riguarda soltanto San Leone: l’ora aggiuntiva viene concessa anche nelle altre zone balneari, al Villaggio Mosè, nel centro città, nelle frazioni e nei quartieri periferici. A vigilare sul rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti saranno la polizia locale e le forze dell’ordine.

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