Un incendio ha interessato un capannone di un’azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti e recupero di materiale ferroso a Licata. E’ successo in contrada Bugiades, nella zona periferica di Licata. Le cause sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.

Le fiamme hanno interessato la struttura ed hanno carbonizzato cumuli di vari materiali e un’imbarcazione che si trovavano all’interno del capannone.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Licata, impegnati per diverse ore nelle operazioni di spegnimento prima di riuscire a domare l’incendio.

Nel corso del sopralluogo di rito, pompieri e militari dell’Arma, non hanno rinvenuto tracce di liquido infiammabile o altri inneschi, né contenitori sospetti. Come da prassi la Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’indagine. Al momento non viene esclusa alcuna pista investigativa.

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