Sono 180 chili gli alimenti, senza tracciabilità e in minima parte anche mal conservati, sequestrati dai carabinieri del nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia cittadina, unitamente ai militari del centro Anticrimine Natura del Comando provinciale di Agrigento, a margine di ispezioni effettuate in un ristorante e in una pizzeria nella località balneare di San Leone.

I militari hanno eseguito dei controlli mirati a garantire il rispetto delle norme nel settore alimentare. Sequestrati 100 chili di generi alimentari in un ristorante. L’attività è stata temporaneamente sospesa e il titolare è stato sanzionato con una multa di 4.500 euro. In una pizzeria invece sono stati posti sotto sequestro 80 chili di prodotti alimentari, anche in questo caso privi dell’obbligatoria tracciabilità. Per il proprietario è scattata una sanzione amministrativa di 2.500 euro.

