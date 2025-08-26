Da Agrigento al Salento, la musica di Jody Corbo conquista la scena nazionale. Il dj agrigentino, protagonista di numerose serate in Sicilia e punto di riferimento della nightlife isolana, è pronto a far ballare il pubblico di Gallipoli. L’appuntamento è fissato per venerdì 29 agosto alla Praja, uno dei templi del clubbing italiano, in occasione dei 10 anni di BigMama, format tra i più seguiti della scena dance.

Una vetrina prestigiosa che conferma il percorso di crescita artistica di Corbo, capace di unire sound moderni e contaminazioni elettroniche in set che non lasciano tregua alla pista. «Portare la mia musica in una location così importante è motivo di orgoglio – ha commentato – e uno stimolo a continuare con ancora più energia».

La Praja di Gallipoli, nel cuore della movida salentina, si prepara a una notte di grande spettacolo, tra dj set, visual show e una line up che celebra dieci anni di successi. Per il dj agrigentino sarà l’occasione di rappresentare ancora una volta la sua terra davanti a un pubblico internazionale.

Con la data di Gallipoli, Corbo aggiunge un tassello importante alla sua carriera, proiettata sempre di più oltre i confini siciliani.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp