San Leone, quattro serate dedicate ai giovani: Agorà Mundi porta l’orientamento nei luoghi della movida

Dal 10 al 13 settembre a San Leone orientamento a porte aperte della SSML Agorà Mundi per conoscere il corso L-12 in Mediazione Linguistica e Culturale.

AGRIGENTO. L’orientamento universitario esce dalle aule e incontra i giovani direttamente nei luoghi della movida di San Leone. Da oggi, giovedì 10 settembre, fino a domenica 13 settembre, la SSML Agorà Mundi, con il patrocinio del Comune di Agrigento, promuove quattro serate a porte aperte dedicate alla formazione e alle opportunità professionali legate alla conoscenza delle lingue straniere.

Dalle 18 a mezzanotte, presidente, docenti e tutor saranno a disposizione dei ragazzi per presentare il corso triennale L-12 in Mediazione Linguistica e Culturale, approfondire i piani di studio e illustrare l’approccio pratico che caratterizza il percorso formativo.

L’iniziativa nasce proprio dalla volontà di intercettare i giovani nei luoghi che frequentano durante le serate estive, trasformando San Leone in uno spazio informale di incontro e orientamento. Al centro del confronto ci sarà il valore delle competenze linguistiche in un mercato del lavoro sempre più internazionale.

Nel corso delle quattro giornate è prevista anche la partecipazione di una rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Agrigento, nell’ambito della collaborazione con l’istituzione accademica sui temi della formazione e delle prospettive occupazionali dei giovani.

Particolare attenzione sarà dedicata ai nuovi sbocchi professionali nella mediazione culturale, nell’internazionalizzazione delle imprese e nel turismo, settori nei quali la conoscenza delle lingue può rappresentare una competenza determinante.

L’obiettivo è anche quello di trasmettere un messaggio preciso: costruire una formazione di respiro internazionale senza essere necessariamente costretti ad allontanarsi dal proprio territorio.

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