Si dice che spesso la realtà superi la fantasia, e non c’è espressione più azzeccata per descrivere la sconvolgente esperienza vissuta da un cittadino sangiovannese, che, martedì scorso, immerso nella quiete della sua casa di campagna in contrada Mancuso, tutto avrebbe potuto immaginare, tranne che di vivere un incontro ravvicinato con uno degli animali più aggressivi e pericolosi esistenti, niente poco di meno che un coccodrillo. Pochi terribili istanti vissuti tra il terrore e l’incredulità: la creatura, lunga circa un metro e mezzo, si sarebbe materializzata all’improvviso scatenando il panico, per poi scomparire in aperta campagna. Nell’arco di poche ore, la notizia dell’ avvistamento è rimbalzata di bocca in bocca suscitando forte preoccupazione tra i residenti della zona e non solo. “Da dove può essere arrivato?”- si chiedono tutti- mentre sperano di non doverlo mai incontrare. Della presenza del rettile sarebbero state prontamente allertate anche le forze dell’ordine. Nel frattempo si cerca di “ricostruire” il percorso che potrebbe aver fatto l’animale, probabilmente nella direzione di qualche laghetto o ruscello, alla ricerca di acqua. L’attenzione sulla vicenda rimane alta, e diverse segnalazioni, vere o presunte, sarebbero arrivate anche in Comune. In attesa di sviluppi si percorre la via della prudenza, ché in un caso così particolare, e con protagonista un animale tanto aggressivo, davvero non è mai troppa.