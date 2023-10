Trentuno i posti disponibili a tempo indeterminato nel bando appena pubblicato

Sono ben trentuno i medici che l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento intende assumere a tempo pieno ed indeterminato per potenziare la rete dei pronto soccorso ospedalieri di tutta la provincia. Il bando di concorso è già stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4a serie speciale – concorsi ed esami n. 73 del 26/09/2023 ed è reperibile, insieme alla procedura informatica di raccolta della candidature, anche sul sito web istituzionale dell’ASP di Agrigento al link: http://www.aspag.it/trasparenza/concorso-pubblico-per-titoli-ed-esami-per-la-copertura-a-tempo-pieno-indeterminato-di-n-31-posti-di-dirigente-medico-disciplina-emergenza-urgenza-ruolo-sanitario/

“La corposa trance di professionisti che intendiamo assumere stabilmente – ha commentato il commissario straordinario ASP, Mario Zappia – mira ad incrementare ulteriormente la qualità delle prestazioni erogate in regime di urgenza nei nostri pronto soccorso. La consistenza numerica dei posti messi a bando dimostra quanto sia centrale l’attenzione della direzione strategica nei confronti dell’accoglienza in area di emergenza ospedaliera, spesso il più importante front-line per i cittadini alle prese con il bisogno acuto di cure e assistenza”.

Gli aspiranti a ricoprire i posti di dirigente medico per la disciplina di “emergenza – urgenza, ruolo sanitario avranno tempo sino alle ore 23.59 del prossimo 26 ottobre 2023 per inoltrare telematicamente la propria candidatura. Alla selezione potranno partecipare anche i cittadini stranieri in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente illustrati nel bando di concorso.