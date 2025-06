San Calogero, messa all’Immacolata e processione dal Santuario: cambia il programma per i lavori di restauro

AGRIGENTO – La festa di San Calogero si adatta, ma non si ferma. A causa dei lavori di ristrutturazione del Santuario di via Atenea, le celebrazioni liturgiche, comprese le messe solenni, si svolgeranno nella Basilica dell’Immacolata, a pochi passi dal luogo originario del culto. A confermarlo sono stati il parroco Don Gerlando Montana Lampo e il sindaco di Agrigento Franco Miccichè, in vista dell’attesissimo evento che quest’anno rientra nel programma di “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”.

Nonostante l’impossibilità di accedere alla chiesa per motivi di sicurezza e restauro, la statua del Santo nero uscirà regolarmente dal Santuario, da dove partirà la tradizionale processione tra le vie della città, seguita da migliaia di fedeli e devoti.

A sostenere l’organizzazione della festa, anche un finanziamento regionale di 100 mila euro, segno dell’attenzione istituzionale verso una delle manifestazioni religiose e popolari più sentite della Sicilia.

La scelta della Basilica dell’Immacolata per le celebrazioni religiose garantisce la continuità spirituale della festa, pur nel rispetto delle esigenze legate al restauro di uno dei luoghi simbolo della devozione agrigentina.

