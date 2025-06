“La vara con il simulacro del Santo, nonostante i lavori di ristrutturazione, uscirà nelle due domeniche dal Santuario come da tradizione, e da lì inizieranno le processioni. Tutte le altre funzioni invece si svolgeranno all’interno della Basilica dell’Immacolata”. Cosi Don Gerlando Montana Lampo a margine della conferenza di presentazione del programma in onore di San Calogero che si svolgerà dal 4 al 13 Luglio. Presente alla conferenza stampa anche il primo cittadino di Agrigento, Franco Miccichè. Don Gerlando ha ottenuto i permessi all’utilizzo del Santuario per le due processioni, ma tutte le altre funzioni religiose si svolgeranno nella Basilica dell’Immacolata comprese le solenni celebrazioni eucaristiche delle due domeniche di festa. La festa di San Calogero, inserita nel dossier di candidatura di “Agrigento Capitale italiana della cultura 2025” gode di un finanziamento regionale di 100 mila euro. “I ritardi sul programma definitivo partono dalla cabina di regia di Palermo – dice il sindaco Franco Miccichè –. Ci sono delle tempistiche che non possiamo comprimere”.

