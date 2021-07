San Calò tradizione di Girgenti. E’ questo il titolo dell’iniziativa che si è tenuta all’Accademia Michelangelo di Agrigento e organizzata da Lello Casesa per diffondere fra i giovani ed i bambini, l’opera di San Calogero come esempio di vita, esempio da seguire, credendo in Gesù Cristo. Non è mancata, naturalmente, la distribuzione di pane, ma c’è stato anche un momento di musica con Tommi Sinatra e la benedizione di don Angelo Chillura.