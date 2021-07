“Irregolarità nel bilancio”: la Corte dei Conti bacchetta il comune di Agrigento

La Corte dei Conti punta il dito contro il bilancio del Comune di Agrigento. E’ arrivata all’ente una nota del presidente della sezione di controllo della corte dei conti per la Regione siciliana con la quale si comunica che “dalla relazione riguardante il rendiconto degli esercizi 2017-2018 e il bilancio di previsione 2018-2020 sono emerse delle irregolarità contabili, di criticità per gli equilibri di bilancio e di difformità della sana gestione finanziaria che determinato l’assoggettamento del comune di Agrigento a limitazioni di spesa oltre all’inidoneità delle misure correttive già adottate”. All’esito di un’articolata istruttoria eseguita negli ultimi mesi e contenuta nel provvedimento notificato al Comune nei giorni scorsi, la sezione regionale di controllo per la Sicilia ha segnalato al Consiglio comunale le irregolarità rilevate ed intimato all’amministrazione comunale ad adottare, entro sessanta giorni, i provvedimenti idonei a rimuovere le criticità segnalate.