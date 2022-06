San Calò, tradizioni e fede: tutto pronto per l’iniziativa del 2 luglio

Tutto pronto per sabato prossimo, 2 luglio ore 19, nella Corte dell’Accademia di Belle arti Michelangelo, diretta da Alfredo Prado, per l’appuntamento organizzato dal Comitato per il recupero delle Tradizioni Popolari. L’incontro, presentato da Domenico Vecchio, intende raccontare la storia del Santo nero e le sue antiche usanze. Il Comitato, ideato da Lello Casesa, e’ costituito da oltre 40 personalità tra artisti, giornalisti, scrittori, politici, storici, professionisti e tanti Giurgintani legati alla Festa di San Calogero ed alle Tradizioni popolari della Sicilia. Il Comitato ha individuato, quest’anno, cinque antiche Famiglie di portatori alle quali verranno consegnate delle targhe speciali: la motivazione e’ quella di continuare a trasmettere a figli e nipoti la devozione al Santo ed alle tradizioni popolari siciliane. L’incontro con la presenza di artisti agrigentini, vuole testimoniare la devozione, la fede verso San Calo’. Sarà possibile apprezzare alcuni scatti fotografici realizzati da Francesco Novara che rilanciano l’ opera religiosa e spirituale del Santo Nero.

Ecco i componenti il comitato: