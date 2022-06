Incendi sui terreni di contrada Gibbesi, presidio del cartello sociale

Il cartello sociale della provincia di Agrigento, composto dall’ufficio di Pastorale Sociale della diocesi e dalle segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL, Legacoop Sicilia, coordinamento di Agrigento Palermo e Trapani, e Confcooperative Agrigento hanno indetto per il prossimo martedì 5 luglio alle 10 un presidio a Naro, in contrada Gibbesi sui terreni confiscati alla mafia e affidati alla Cooperativa Rosario Livatino. Gli organizzatori invitano i cittadini di Naro, le associazioni, le forze politiche e le Istituzioni “ad unirsi per manifestare ancora una volta- si legge in una nota- solidarietà ai soci ed ai lavoratori della Cooperativa Rosario Livatino e per dire che il percorso di sviluppo nel segno della legalità intrapreso dalla cooperativa e’ fortemente sostenuto da chi combatte, ogni giorno, per una Sicilia dei diritti, solidale e Libera dal giogo mafioso. Cartello sociale, Legacoop e confcooperative continueranno ad essere al fianco della soc coop Livatino nel nome della legalità e contro ogni forma di violenza e prepotenza.”