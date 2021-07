E’ stato registrato ieri, 30 giugno, nella suggestiva cornice della valle dei Templi, l’evento “San Calò abbraccia la valle” che andrà in onda il prossimo 9 luglio su Agrigento tv , canale 96, e trasmesso su AgrigentoOggi, welcome network e su radio diocesana Concordia. Per l’occasione, il pastry chef, Giovanni Mangione, ha realizzato un grande cannolo dedicato al santo tanto amato dagli agrigentini.