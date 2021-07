Blitz antidroga, ecco i nomi degli arrestati

Sono 9 le persone arrestate, questa notte, dai carabinieri del reparto territoriale di Gela, perchè ritenute responsabili, a vario titolo, del reato di spaccio di stupefacenti. Data esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Gip di Gela, su richiesta della Procura.

Si tratta di Giuseppe Domicoli, 33 anni, di Catania (custodia in carcere); Vincenzo Gerbino, 37 anni, di Gela (custodia in carcere); Nicholas Giuseppe Barone, 26 anni, di Niscemi (custodia in carcere); Antonio Lo Presti, 40 anni, di Comiso (custodia in carcere); Angelo Mangiavillano, 33 anni, nato a Licata, ma residente a Palma di Montechiaro (custodia in carcere, ma era già detenuto per altra causa); Rocco Manuel Sentina, 22 anni, di Vittoria (arresti domiciliari); Rosario Arcerito, 21 anni, di Hagen (Germania) (arresti domiciliari); Vincenzo Fransca, 31 anni, di Vittoria (arresti domiciliari); e Bruno Di Stefano, 37 anni, di Vittoria (arresti domiciliari).

Il palmese Angleo Mangiavillano, ha nominato quali difensori, gli avvocati Giuseppe Vinciguerra e Giuliana Casula. In questo procedimento è accusato di essersi rifornito di droga da Domicoli. L’uomo si trova recluso al carcere Ucciardone di Palermo, e lì questa mattina gli hanno notificato il nuovo provvedimento di custodia cautelare. Era stato arrestato a febbraio scorso poiché deve scontare un residuo di pena a tre anni e due mesi di reclusione, per una serie di truffe commesse a Bolzano.