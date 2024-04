Samuele Puglisi centrocampista dell’ Akragas gioca in Inghilterra. Non è una fake news, perché Puglisi a Chester ci gioca davvero anche se lo fa con il suo “avatar” all’ interno del gioco Football Manager. Lo ha scelto come player della sua squadra. Carmelo James Green, un ragazzo di 27 anni, che vive in Inghilterra ed è un giocatore assiduo del noto gioco menageriale. Sì, ma perché un 27enne inglese ha in squadra Puglisi? E perché ha pescato in Serie D italiana? A rispondere alle domande di “seried24.com” (sito tematico di informazione indipendente gestito e aggiornato da appassionati ed esperti del settore) è stato proprio Carmelo James Green, che ha spiegato come è arrivato al giovane centrocampista siciliano, alla Serie D e all’amore per l’Italia. “La mia famiglia ha origini siciliane, per questo ho scelto l’Akragas a FM 2024. Una scelta di cuore. Aspetto sempre qualche mese prima di cominciare giocare a Football Manager in modo da poter scaricare una lega creata, che poi è sempre quella italiana, dalla Serie A alle categorie dilettantistiche. Ho sempre scelto di giocare con l’Akragas perché è una delle squadre più vicine alla città da cui proviene la mia famiglia, che è originaria di Racalmuto”. Ha dichiarato Carmelo a seried24.com. Come racconta Green, è proprio nell’Akragas che scopre Puglisi, centrocampista classe 2002 del “Gigante” e ne rimane subito impressionato dalle sue qualità nel gioco al punto da decidere di manifestare i suoi apprezzamenti scrivendogli anche su Instagram.

“Mi diverto tanto a giocare con l’Akragas perché è una squadra che mi sta a cuore.- ha aggiunto Carmelo. E poi usare la formazione agrigentina in diversi giochi manageriali di calcio mi ha davvero fatto conoscere il mondo del calcio dilettantistico italiano. Sarebbe fantastico andare a vedere una partita all’ Esseneto. Sono stato ad Agrigento a dicembre 2022. Durante la vacanza ho portato con me la mia ragazza per vedere l’Esseneto perché avevo sentito il nome tante volte ma non avevo mai visto il posto di persona”.