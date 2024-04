Il PalaMomoncada si prepara ad ospitare uno degli eventi più attesi dagli appassionati di basket ad Agrigento. Domenica, per la fase ad Orologio della Serie A2, la Moncada sarà di fronte alla Fortitudo di Bologna in un “derby” tra due Fortitudo che promette emozioni forti.

Il confronto tra queste due squadre non è nuovo, soprattutto in momenti cruciali come i playoff. Tuttavia, questa volta, il match si svolge in una fase differente del campionato, una sfida che vede le due formazioni muoversi su traiettorie completamente diverse.

Mentre Agrigento lotta per uscire dalla difficile situazione in cui si trova, a secco di vittorie, la Fortitudo di Bologna è in piena forma, consolidando la propria posizione in classifica. Nonostante il ritorno di Damiano Pilot sulla panchina della Fortitudo Agrigento, nel Sabato Santo Agrigento non ha trovato la sua resurrezione.

Nell’ultimo scontro, la Fortitudo Agrigento ha subito un’altra sconfitta, questa volta contro l’Ucc Assigeco Piacenza, con un ampio scarto di 94-74. Questi risultati negativi mettono a dura prova non solo l’umore della squadra, ma anche le speranze dei tifosi, che avevano visto nel cambio di guida tecnica una possibile svolta.

Nonostante l’esonero di Marco Calvani annunciato dalla dirigenza agrigentina, sembra che la squadra non abbia ancora trovato la strada per invertire la rotta. Forse è ancora troppo presto per sperare in un cambiamento significativo, ma è evidente la necessità di trovare una soluzione urgente.

Nel frattempo, la situazione della squadra rende sempre più complicata la missione di salvarsi dalla retrocessione. È una sfida quasi impossibile, ma che richiede il massimo impegno da parte di tutti: giocatori, staff tecnico e dirigenza. Ogni partita diventa quindi una battaglia cruciale per evitare il peggio e salvare la stagione.

Il “derby” di domenica non è solo una sfida sportiva tra due squadre, ma anche un banco di prova per la determinazione e la resilienza della Fortitudo Agrigento. Mentre i tifosi si preparano a sostenere la propria squadra, resta l’auspicio che questo incontro possa segnare l’inizio di una rinascita per la Moncada, anche se il cammino verso il riscatto sarà tutt’altro che facile. Per l’occasione la società ha consentito l’accesso omaggio per gli under 18, mentre a pagamento anche per gli abbonati.