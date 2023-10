Incontro tra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, fondatore del Movimento per l’Autonomia: è stata l’occasione per fare il punto sui diversi dossier legati alla Sicilia, a partire dallo sviluppo infrastrutturale dell’isola. Lo sottolinea una nota della Lega.

Ribadito l’impegno per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina, priorità del Ministro Salvini e del governo, nonché bandiera programmatica del MpA sin dalla sua nascita, e sottolineata la determinazione per intervenire sulle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali necessarie per eliminare il gap dell’isola con il resto del Paese. Infrastrutture tutte già previste nel patto federativo siglato tra i due movimenti nel 2020, che riceve un nuovo slancio, fondato su una linea programmatica comune che costituisce la base dell’accordo integrativo, che vedrà, tra le altre, Lega e MpA collaborare nelle varie amministrazioni e correre insieme alle prossime elezioni europee. Particolare attenzione è stata, altresì, dedicata alla riforma dell’Autonomia differenziata – che sarà oggetto di un costante confronto con il ministro Roberto Calderoli – e ai temi dello sviluppo economico e dell’ambiente, tematiche cruciali per il mezzogiorno e la Sicilia in particolare.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, esprime apprezzamento a seguito della condivisione di intenti politici e amministrativi sancita tra il Movimento per le Autonomie e la Lega. Miccichè, vicino agli onorevoli Di Mauro e Lombardo, afferma: “L’incontro tra gli Autonomisti e la Lega è occasione di convergenza e consolidamento di prospettive e finalità simili e assimilabili, innanzitutto sullo sviluppo infrastrutturale e della mobilità sostenuto dal ministro Salvini, dal Ponte sullo Stretto e – aggiungo io – l’aeroporto centromeridionale per le province di Agrigento e Caltanissetta. Ciò ovviamente amplierà esponenzialmente l’indotto turistico, da sempre traino della nostra economia, con effetti positivi a cascata su Agrigento Capitale Cultura 2025. La stretta di mano tra MpA e Lega è il battesimo di un ottimo e proficuo lavoro sinergico, che accolgo con profondo entusiasmo”.

Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario regionale della Lega Salvini Premier Sicilia, insieme ai colleghi deputati Marianna Caronia, Anastasio Carrà, Vincenzo Figuccia, Salvo Geraci, Nino Germanà, Pippo Laccoto, Nino Minardo, Luca Sammartino, Valeria Sudano , Mimmo Turano e il coordinatore regionale enti locali Matteo Francilia, afferma:

“Accogliamo con entusiasmo la decisione del rilancio del patto federativo con l’MPA, anche in vista delle prossime elezioni europee e auspichiamo un’azione politica e amministrativa fondata su sinergia e condivisione ad ogni livello istituzionale e territoriale, avente come unico obiettivo la crescita della Sicilia e il benessere dei siciliani. Oggi abbiamo ulteriore dimostrazione dell’appeal della Lega come movimento attrattivo sul territorio, grazie in primo luogo al lavoro instancabile del vicepremier e ministro Matteo Salvini, impegnato nel rilancio del sistema infrastrutturale italiano, ma soprattutto siciliano con ingenti investimenti.

L’obiettivo comune che ci poniamo con la federazione è, infatti, lo sviluppo economico e infrastrutturale della Sicilia, partendo da priorità fondamentali come la realizzazione del Ponte sullo Stretto, l’Alta velocità ferroviaria sull’asse Catania-Messina-Palermo, il completamento dell’anello autostradale e i collegamenti viari interni su tutte le province, ma non solo, pensiamo anche al ruolo del turismo, dell’agroalimentare siciliano, e alla competitività delle nostre aziende che vanno aiutate a costruire nuovo lavoro.

Tutto ciò passa dal risultato alle europee del 2024, in cui i due movimenti correranno insieme e che saranno fondamentali fondamentali per costruire una nuova maggioranza in Europa, che sappia davvero fare gli interessi dei cittadini siciliani anziché piegarsi alle logiche dei poteri forti di Bruxelles”.