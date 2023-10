I comuni di Ravanusa e Campobello di Licata pianificano insieme le strategie di sviluppo dei loro territori approfittando della nuova programmazione europea 2021-2027. Infatti, domani alle 17 nella biblioteca comunale di Ravanusa il Gal Sicilia Centro Meridionale, ha organizzato il forum di sviluppo locale che vedrà la partecipazione di amministratori, imprenditori e professionisti dei due comuni con l’obiettivo di raccogliere proposte ed idee da inserire nel nuovo Piano di Azione Locale (Pal). Saranno presenti il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola, il commissario straordinario del comune di Campobello di Licata Teresa Burgio. Interverranno: il presidente del Gal Scm Maria Grazia Brandara e l’amministratore delegato Rosario Marchese Ragona. A relazionare sulla strategia di sviluppo locale del distretto rurale , turistico e culturale del Gal Scm sarà il direttore del Gruppo di Azione Locale l’architetto Olindo Terrana. La responsabile tecnico progettista del Gal Scm l’architetto Claudia Tambuzzo, invece, parlerà degli obiettivi e delle azioni del Piano di Azione Locale. Subito dopo saranno raccolte le proposte che giungeranno dai presenti. All’incontro di domani pomeriggio hanno dato la loro adesione Vittorio Messina, presidente nazionale Assoturismo, il dottor Aldo Brancato ex dirigente dell’ispettorato agricoltura di Agrigento, la dottoressa Daniela Avanzato coordinatrice programmi di cooperazione locale- fondazione comunitaria di Agrigento e Trapani. “Quella di domani- dichiara il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola- sarà una grande opportunità per gli imprenditori agricoli e del settore turistico che operano nel territorio dei due comuni. Credo che dalla nuova programmazione europea ci saranno ottime possibilità di crescita economica ed è per questo motivo- Pitrola- che invito tutti gli interessati a partecipare”.