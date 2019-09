Salvini: Alla procura di Agrigento dico che sono pronto e vengo in tribunale a testa alta

GOVERNO: SALVINI “A ROMA E’ IN CORSO UN MERCATO DELLE VACCHE”. “A Roma e’ in corso un mercato delle vacche disgustoso e che non ha niente di dignitoso. Quella che c’e’ a Roma e’ puzza”. Cosi’ il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso del suo comizio a Pinzolo, in Trentino. “La cosa che non permetteremo, con questo governo delle poltrone, perche’ parlano di cose come ambiente e sono cazzate, sara’ la cancellazione di quota 100 per tornare alla legge Fornero – aggiunge -. Se questi pensano di fare un dispetto a Salvini con la legge Fornero, con i clandestini fanno un dispetto a 60 milioni di italiani. Alla procura di Agrigento , se mi sta seguendo, dico che sono pronto e vengo in tribunale a testa alta, ma rifarei tutto quello che ho fatto”. (ITALPRESS).