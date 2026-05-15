Manca soltanto il comunicato ufficiale, ma ad Agrigento fervono già i preparativi per la visita di Matteo Salvini. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture dovrebbe essere in città giovedì 21 maggio, alle ore 17, al Teatro Pirandello per parlare di aeroporto ma anche per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Gentile.

L’incontro, dal titolo “Governo e Territorio”, vedrà la presenza di diversi esponenti regionali e nazionali della coalizione. Attesi l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, l’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, oltre al sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

La visita di Salvini arriva mentre in città continua il dibattito sull’aeroporto di Agrigento, inserito nel Piano nazionale degli aeroporti tra le infrastrutture strategiche da sviluppare entro il 2035. Un tema che inevitabilmente entrerà anche nella campagna elettorale agrigentina.

Sul fondo resta però il nodo politico del centrodestra spaccato: mentre Salvini sosterrà Gentile, Fratelli d’Italia e il deputato agrigentino Calogero Pisano appoggiano la candidatura di Dino Alonge. Una divisione tutta agrigentina che continua a segnare la corsa verso Palazzo dei Giganti.

Matteo Salvini arriva ad Agrigento per sostenere la candidatura a sindaco di Luigi Gentile. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture sarà in città giovedì 21 maggio, alle 17, al Teatro Pirandello, per l’incontro pubblico dal titolo “Governo e Territorio”.

Con Salvini ci saranno anche l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano, l’assessore regionale all’Istruzione Mimmo Turano, il vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura Luca Sammartino e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

La visita arriva a pochi giorni dal nuovo dibattito sull’aeroporto di Agrigento, inserito nel Piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 come infrastruttura da sviluppare entro il 2035. Un tema rilanciato dallo stesso Salvini e rivendicato anche dal deputato agrigentino di Fratelli d’Italia Calogero Pisano, promotore dell’articolo 8-bis del Decreto Sud che prevede la realizzazione dello scalo.

Ma ad Agrigento la politica nazionale e quella locale viaggiano su binari diversi. Salvini sosterrà Gentile, mentre Pisano, con Fratelli d’Italia, appoggia il candidato del centrodestra Dino Alonge. Storie agrigentine, e non solo: a Roma alleati di governo e protagonisti della stessa battaglia infrastrutturale, in città divisi nella corsa a Palazzo dei Giganti. Leggi anche: Aeroporto di Agrigento nel Piano nazionale, ordini professionali soddisfatti. Attesa per Salvini in città

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