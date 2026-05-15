Prosegue la stagione di grandi risultati, l’atleta Gabriele Mamo Zagarella del team Muscle & Fitness di Siculiana, allenato dal coach Paolo Spataro. Domenica 10 Maggio, a Roma, si è disputata la gara nazionale di bodybuilding “Italian Final Pro Qualifier”, competizione ufficiale PCA che ha riunito i migliori atleti italiani del settore. In questa prestigiosa occasione, Gabriele ha confermato l’eccellente stato di forma, conquistando il secondo posto nella propria categoria.

Grande soddisfazione per il coach Paolo Spataro e per tutto il team Muscle & Fitness, che continua a distinguersi nel panorama del bodybuilding nazionale grazie a impegno, professionalità e costanza di risultati.Dopo questo traguardo, Gabriele è già proiettato verso il prossimo obiettivo: tra due settimane sarà impegnato al Mister Universo PCA in Inghilterra, dove rappresenterà l’Italia e cercherà di concludere la stagione nel migliore dei modi.

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