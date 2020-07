Salvini a Lampedusa: “Questa è un’isola turistica, basta migranti”

“Il governo sta ammazzando la Sicilia, Pd e M5s la odiano, già è un anno difficile ma io temo che non sia incapacità ma complicità. Il governo è complice dei criminali, con quello di stanotte siamo a 1400 arrivi in 48 ore”. Così ha parlato Matteo Salvini ai giornalisti appena giunto a Lampedusa, primo approdo di migliaia di migranti provenienti dal Nord Africa. Per Salvini una giornata lampedusana sul tema dell’immigrazione e rilanciare il partito della Lega anche in Sicilia.

Ad attenderlo diversi simpatizzanti e attivisti. Presente l’ex senatrice leghista Angela Maraventano, e i sindaci del Carroccio di Furci Siculo, Matteo Francilia, e di Motta Sant’Anastasia, Anastasio Carrà. Insieme a Salvini il segretario del Carroccio in Sicilia, Stefano Candiani.

“La politica dei porti aperti del governo è assolutamente criminale. Questa è un’isola turistica, basta migranti”, ha aggiunto Salvini. La prima tappa è stata la visita a una sua fan novantenne, poi il sopralluogo all’hotspot di contrada “Imbriacol”a, che ospita oltre 700 migranti.