Coronavirus in Sicilia, il virus c’è ancora: cinque nuovi contagi

Ci sono altri cinque nuovi contagiati da Coronavirus in Sicilia, secondo i dati elaborati dal ministero della Salute, oggi giovedì 23 luglio. I 2.819 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore hanno isolato quattro nuovi positivi in provincia di Catania, ed un nuovo caso in provincia di Ragusa, che riguarda un migrante originario del Bangladesh, sbarcato nei giorni scorsi.

Dopo alcuni giorni nei quali sono tornati a crescere i ricoveri, oggi il dato rimane fermo. Sono sempre 13 i pazienti in ospedale, e tre di loro sono in terapia intensiva.

Si registrano anche tre nuovi guariti e come accade da molti giorni non c’è stato alcun nuovo decesso. Ecco il dettaglio dei dati: ricoverati con sintomi 10, terapia intensiva 3, totale ospedalizzati 13, isolamento domiciliare 150. In totale attuali positivi 163. Dimessi/Guariti 2.712; deceduti 283. Casi totali dall’inizio epidemia 3.158; tamponi 257.971.