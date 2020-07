Salvini a Lampedusa, Cimino: “Da ministro non è mai andato sull’isola”

“Salvini si ricorda adesso di Lampedusa ma da ministro non è mai andato sull’isola”. Il deputato del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, risponde alle critiche arrivate dal leghista riguardanti la gestione dei migranti a Lampedusa.

“Faccio mie le parole del sindaco Martello – dichiara Cimino – il quale ha detto che, nei mesi in cui era ministro dell’Interno, Salvini non ha mai messo piede sull’isola e non ha mai risposto alle mail e alle sollecitazioni inviate dal primo cittadino”.

Il deputato dei 5 stelle, componente del Comitato Schengen ha spiegato di come il Governo stia lavorando per trovare altre due navi che prendano il posto della Moby Zazà per la quarantena dei migranti.

“Al di là del populismo e della propaganda di Matteo Salvini – dichiara ancora Cimino – la situazione di Lampedusa è sul tavolo del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, al lavoro per trovare una soluzione, attraverso due nuove navi, ai tanti arrivi sulle coste lampedusane”.