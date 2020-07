Forza Italia e Diventerà Bellissima si schierano con Zambuto

Ancora in fase di riorganizzazione, ed in cerca di un nuovo coordinatore cittadino, il movimento politico del presidente della Regione Nello Musumeci, che in provincia di Agrigento è rappresentato dalla deputata regionale Giusy Savarino, punta quindi su un politico giovane ma dall’esperienza consolidata come Marco Zambuto. Ma se per Diventerà Bellissima e Forza Italia, manca ancora l’ufficialità (attesa per le prossime ore), i rappresentanti dell’Udc, hanno invece dato pieno sostegno.

«Accogliamo con entusiasmo e determinazione l’appello lanciato da Marco Zambuto e condividiamo la sua proposta di candidatura a Sindaco di Agrigento in occasione delle prossime elezioni Amministrative del 4 e 5 ottobre. Nutriamo fiducia e stima nella persona, sia sotto il profilo prettamente politico e amministrativo, sia per le capacità di ascolto e di attenzione alle istanze provenienti dal territorio e per le doti umane dimostrate».

William Giacalone ringrazia Gallo:

Ringrazio l’onorevole Gallo ed il coordinatore provinciale Vincenzo Giambrone per l’oneroso e prestigioso incarico affidatomi quale coordinatore per la città di Agrigento del partito di Forza Italia. In un momento di difficoltà come quello che la città sta vivendo per molteplici motivi, assumere un incarico del genere impone una seria riflessione su come riavvicinare il mondo dei partiti politici alle reali problematiche della città e dei cittadini, per questo motivo al più presto incontrerò il partito di Forza Italia di Agrigento per stilare un programma di linee programmatiche per il futuro della città e per così individuare, senza indugi, il candidato a Sindaco per le imminenti scadenze elettorali. Ad affermarlo è stato William Giacalone.

Firetto e Miccichè in fase di attesa.