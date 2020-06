Salvatore Siracusa Capo Barman Aibes approda al Lounge Beach Scala dei Turchi

Salvatore Siracusa Capo Barman Aibes ( ass. Italiana barman) approda Lounge Beach Scala dei Turchi

Esperto conoscitore del settore, Siracusa alla giovane età inserito nel settore beverage horeca, innumerevoli le esperienze lavorative in giro x la Sicilia, dedicandosi molto a far crescere la cultura del buon bere nella prov di Agrigento con numerosi eventi del settore della miscelazione. Formatore da più di 8 anni con l’organizzazione di corsi x far crescere gli addetti al settore. Negli ultimi anni si è prodigato a promuovere il made in Sicilia creando diversi drinks con prodotti e materie siciliane, dallo Spritz al ficodindia al mandarla colada, dopo l esperienza a Lampedusa quest anno sarà al Lounge Beach.

Proponendo nuovi drinks come il Lounge Beach Cocktail preparato con un gin siciliano distillato con del mediterraneo, Rosolio di Alloro, succo di limone fresco sciroppo di zucchero, tonica siciliana al timo, oli essenziali al mandarino. Tutto questo adesso sarà di scena al Lounge Beach Scala dei Turchi di Nino Sanfilippo che sabato 6 settembre riapre i battenti.