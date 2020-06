Delegazione di Fratelli d’Italia oggi a Siculiana per la  manifestazione  contro ex Villa Sikania

Una delegazione di Fratelli d’Italia, senza simboli di partito, parteciperà oggi, alle 18.00 a Siculiana, alla manifestazione pubblica che si terrà in via della Libertà ed in cui si discuterà dei problemi e dell’allarme sociale causati dalla riattivazione del centro di accoglienza per migranti ex Villa Sikania.

Fratelli d’Italia, che da tempo denuncia l’inadeguatezza dell’ex albergo ad essere utilizzato come centro per la quarantena dei migranti, si pone al fianco dei siculianesi.

Sarà presente, tra gli altri, il Dirigente nazionale del partito, Calogero Pisano.