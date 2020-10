Salvatore Pitruzzella nuovo presidente Consiglio dell’Ordine dei Medici

“Intendo rivolgere i miei complimenti e auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della Provincia di Agrigento ed in particolare a Salvatore Pitruzzella risultato il più votato”.

Sono le parole del Vice Presidente Commissione Salute all’Ars On. Carmelo Pullara.

“È stato eletto-scrive Pullara- il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Agrigento per il quadriennio 2021-2024.

Auguro buon lavoro e rivolgo i miei complimenti al neo eletto Consiglio dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della provincia di Agrigento -conclude Pullara- ed in particolare al medico favarese Salvatore Pitruzzella risultato il più votato”.