Salvatore Nocera Bracco, responsabile del Teatro della Strada degli Scrittori e già membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Teatro Pirandello, è stato premiato alla XVII edizione del Premio Cronin per la sezione Teatro con l’atto unico intitolato “L’erba tinta”. La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 28 settembre 2024 al Teatro Gabriello Chiabrera di Savona. Nocera Bracco, medicoartista, ha ricevuto come riconoscimento una bellissima opera pittorica di Mimmo Lombezzi, artista e giornalista savonese. Il Premio Cronin, promosso da Marco Lovisetti e animato da Sebastiano Tringali, rappresenta un importante evento culturale per Savona, in vista della candidatura della città a Capitale Italiana della Cultura 2027.

Salvatore Nocera Bracco, medico e artista poliedrico che ama definirsi “medicoartista”, incarna l’unione tra scienza e arte, due mondi che, nelle sue mani, si fondono armoniosamente. La sua vittoria al Premio Cronin con “L’erba tinta” è l’ennesima testimonianza della sua capacità di esplorare con sensibilità e profondità temi umani, dimostrando che l’arte, come la medicina, può curare l’anima e ispirare riflessioni profonde.