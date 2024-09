In occasione di 𝗔𝗿𝗰𝗵𝗲𝗼𝗘𝘅𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗜𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗧𝗲𝘀𝗼𝗿𝗶, che ha avuto l’obiettivo di valorizzare e far conoscere le 14 aree dei Parchi Archeologici diffusi nell’intero territorio siciliano, Confcommercio Agrigento è stata lieta di aver concretamente contribuito all’iniziativa, organizzando un evento che si è svolto con un percorso di degustazione alla scoperta di prodotti tipici del nostro territorio e che ha visto come ospiti i buyer europei, i giornalisti della stampa nazionale e le massime autorità civili, militari e religiose, nella splendida cornice del Giardino del Vescovo ad Agrigento, luogo incantevole, ricco di storia e fascino.

Fipe, la federazione italiana dei pubblici esercizi, insieme ad Assipan, l’associazione provinciale dei panificatori, hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa di Confcommercio Agrigento attraverso la concreta partecipazione delle proprie aziende associate. Difatti è stato esaltato il ruolo delle imprese quali ambasciatrici del gusto e promotrici di un viaggio enogastronomico che racconta tradizioni e cultura di un intero territorio che, con Agrigento, è stato proclamato Capitale della Cultura Italiana 2025.

Il presidente Giuseppe Caruana, a nome proprio e di tutta Confcommercio, manifestando l’orgoglio di rappresentare aziende che credono e investono nella capacità di fare rete e di operare in sinergia, si complimenta con tutte le aziende coinvolte che hanno creduto in questa iniziativa, convinte che investire nel proprio territorio restituisca valore a tutte le imprese che lo animano. E soprattutto consapevoli del proprio ruolo di traino dello sviluppo socio-economico e capaci di cogliere opportunità di rilancio, pronte a fare la propria parte in una logica di insieme e di reciproca collaborazione.