Salgono a 4 i casi di Covid, Palazzo di Giustizia chiuso per 11 giorni

Salgono a quattro i casi di positività al Covid-19 fra Tribunale, Procura della Repubblica, e ufficio di Sorveglianza. E il responsabile degli uffici giudiziari Pietro Maria Falcone ha deciso di chiudere il Palazzo di Giustizia di Agrigento, per undici giorni, almeno fino al 26 giugno.

“Accertata la positività al Covid-19 di una impiegata dell’Ufficio Gip/Gup, di un magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica, e di due impiegati dell’Ufficio di Sorveglianza di Agrigento, che ha sede nello stesso immobile, dove ha sede l’Ufficio del Giudice di Pace – scrive Falcone -, rilevato che nel tempo strettamente necessario per eseguire le opportune attività di sanificazione degli ambienti per procedere ai necessari accertamenti diagnostici per individuare e circoscrivere eventuali focolai di contagio appare opportuno sospendere temporaneamente l’attività giudiziaria ordinaria, con esclusione di quella avente carattere di necessità o urgenza, al fine di tutelare la salute di tutti coloro che, a vario titolo, lavorano negli uffici giudiziari”.