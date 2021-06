Sciabola, Costanza Marciante si aggiudica la seconda prova under 14

La saccense Costanza Marciante, tesserata col Circolo Schermistico Mazarese del Maestro Giuseppe Pugliese, ha vinto,lo scorso fine settimana,la seconda prova regionale under 14 di sciabola a Santa Venerina (CT). Adesso la giovane atleta, dopo aver superato la fase a gironi e la semifinale, approda in finale. La disputa con una compagna di sala che in un primo momento la vede in svantaggio per 8 a 4, Ma Costanza non demorde, rimonta l’avversaria e con tenacia e grande determinazione si aggiudica la gara per 10 a 9. La vittoria porta Costanza Marciante ad essere la prima nella classifica generale del Campionato Regionale di Sciabola diventando, quindi, Campionessa Regionale di Sciabola per la categoria giovanissime.