Sagra quale futuro? Interessante live tra ipotesi e proposte (LIVE)

Sagra del Mandorlo in fiore quale futuro. Ospiti del direttore Domenico Vecchio ne hanno parlato in diretta Facebook, ipotizzando idee e proposte, l’assessore comunale al turismo Francesco Picarella, il presidente della commissione consigliare turismo e spettacolo Carmelo Cantone, l’imprenditore Emanuele Farruggia ed Enzo Lauretta social media e promotore del festival virtuale.

Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati con l’intervista di novembre, in cui avevamo tracciato un breve resoconto del 2020 su come i Gruppi e i vari Festival di Folklore nel mondo si sono riorganizzati, specie alla luce di una ulteriore cancellazione del Mandorlo in Fiore. Da come si sono svolte le cose l’anno scorso, sembra insomma che a novembre già la piega che avrebbe preso quest’anno fosse ormai chiara. Secondo Lauretta andava considerata la possibilità di un Festival, che poi sarebbe di fatto il primo Festival di Folklore Virtuale Italiano, e che qualcuno farà o potrebbe fare pure nei prossimi mesi.

Rivedi il live, clicca qui –

GUARDALA SU YOUTUBE

https://fb.watch/3yzQvMnubO/