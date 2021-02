Riaccesa l’illuminazione del Collegio dei Filippini

Riaccesa l’illuminazione esterna del collegio dei Filippini di Agrigento , vicino piazza Pirandello. “Un altro tassello verso la normalità- commenta l’assessore Francesco Picarella-. In ambito museale un’illuminazione adeguata è ingrediente essenziale per consentire al pubblico la massima visibilità e fruibilità delle opere in esposizione. “ Diversi gli edifici pubblici che sono tornati ad essere illuminati su input del

Sindaco Micciché:la via Crispi per prima, il monumento di villa Bonfiglio dopo, la Madonnina del porticciolo di San Leone, la biblioteca La Rocca nell’ex archivio notarile, il collegio dei Filippini e, proprio nei giorni scorsi scorsi, la stazione centrale e a ciò si aggiunge anche la centralissima chiesa di San Giuseppe, alla fine di via Atenea.