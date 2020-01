Sagra, Le foto che abbiamo premiato protagoniste della nuova edizione

Il Concorso “Fotografa La Sagra” indetto dal nostro sito d’informazioni Agrigentooggi si conferma, ancora una volta, un valido strumento di sensibilizzazione e di promozione. Da un lato, infatti, spinge i fotografi, i cittadini e i turisti a immortalare immagini della kermesse che magari a molti potrebbero sfuggire, dall’altro il risultato di questo lavoro viene divulgato per promuovere la storica festa.

Anche quest’anno, infatti, le fotografie migliori e che hanno ottenuto il giusto riconoscimento verranno utilizzate dagli organizzatori della settantacinquesima edizione del Mandorlo in Fiore per manifesti, brochure e spot.

In particolare una di queste verrà utilizzata per una cartolina da distribuire durante la manifestazione folkloristica.

Questo naturalmente ci inorgoglisce e conferma la validità dell’iniziativa che naturalmente verrà ripetuta anche quest’anno nelle forme degli anni precedenti.

Il direttore

Domenico Vecchio

Fotografa Mandorlo in fiore 2019 – tutte le foto in concorso

CLICCA QUI PER VEDERE TUTTE LE FOTO

https://photos.app.goo.gl/uYsUDQv2qtHWgHDF7