Il coordinatore dell’organizzazione del Mandorlo in Fiore Raffale Sanzo risponde in merito alla possibilità di annullare la Sagra in considerazione della prevenzione Coronavirus. Per Sanzo qualsiasi decisione va presa immediatamente, in ogni caso – dice – occorre prendere immediatamente la decisione. Per il sindaco Lillo Firetto che prenderà parte ad un vertice in prefettura in programma lunedì mattina, qualsiasi decisione va ponderata con la massima prudenza.