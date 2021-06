Sablée alla mandorla: idea per il dolce della domenica

Il dolce della domenica è stato realizzato da Antonino Di Carlo creatore del gruppo facebook ricette con il pistacchio di Raffadali.

Sablée alla mandorla , caramello salato , ganache cioccolato bianco e pistacchio, Namelaka al cioccolato bianco , Namelaka al pistacchio Di Raffadali, meringhe , lamponi , mirtilli.

Ingredienti per 10 persone:

480 gr. di farina 00

200 gr. di zucchero

50 gr. farina di mandorla

100 gr burro

1 uovo e un tuorlo

buccia di limone e di arancia Bio grattugiata

un pizzico di bicarbonato o di lievito per dolci

un pizzico di sale.

Procedimento:

far sabbiare( Mischiare il burro con la farina 00 e la farina di mandorle in planetaria

Aggiungere il resto degli ingredienti e ultimare l’impasto.

Avvolgere con pellicola e far riposare in frigo.

Stendere la frolla con il mattarello, adagiare nello stampo e cuocere in forno a 180° per circa 12/15 minuti. Far raffreddare.

caramello salato:

240 gr. di zucchero

180 gr. di panna fresca

100 gr. di burro

8 gr. di sale fino

in un pentolino dal fondo alto almeno 1 cm far caramellare lo zucchero senza mescolare .

il burro mescolare ed aggiungere la panna e calda ed il sale.

far raffreddare e prima di utilizzarlo.

Namelaka al cioccolato bianco:

10 gr. di glucosio

120 gr. di latte

200 gr. di cioccolato bianco

20 gr. acqua

280 gr. di panna fresca

4 gr. di gelatina in fogli

Far reidratare la gelatina con l’acqua, bollire il latte con il glucosio , aggiungere la gelatina strizzata, il cioccolato bianco e frullare con un mixer immersione. appena raffredda un pò aggiungere la panna e far riposare in frigo per una notte .

prima di utilizzarla montare un pò con una frusta .

Namelaka al pistacchio

10 gr. di glucosio

120 gr. di latte

200 gr. di cioccolato bianco

20 gr. acqua

280 gr. di panna fresca

4 gr. di gelatina in fogli

100 gr pasta di pistacchio ( quella utilizzata per il gelato)

Far reidratare la gelatina con l’acqua, bollire il latte con il glucosio , aggiungere la gelatina strizzata, il cioccolato bianco e la pasta di pistacchio, frullare con un mixer immersione. Appena raffredda un pò aggiungere la panna mescolare bene, far riposare in frigo per una notte .

Prima di utilizzarla montare un pò con una frusta .

Ganache al pistacchio

130 gr. di panna

200 gr. di cioccolato bianco

20 gr. di granella di pistacchio di Raffadali

Far bollire la panna, aggiungere il cioccolato bianco, frullare con un mixer ,

aggiungere la granella di pistacchio. utilizzare tiepida.

Composizione del dolce:

prendere la base crostata e spalmare un pò di caramello salato , versare sopra la ganache al pistacchio e far raffedare in frigo per circa tre ore .

montare le Namelaka al cioccolato bianco e al pistacchio .

con un sac a poche guarnire la crostata a piacere , decorare con granella di pistacchio di Raffadali, lamponi o fragole, meringhe , cialde di cioccolato.

Buona degustazione

Per altre ricette http://dicarloantonino.blogspot.com/?m=0