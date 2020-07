Sabato sera in via Atenea e San Leone. Tanta gente, locali e ristoranti pieni. Il primo vero sabato d’estate. E mancano i turisti. Se ne vedono pochi. Ma questo era prevedibile dopo l’emergenza sanitaria del Coronavirus. C’è fiducia per agosto. Ma bisogna fare i conti con tante famiglie in grosse difficoltà economica. Il Covid ha svuotato le tasche della gente, e la ripresa è lenta. E i saldi non decollano. Pochi affari per i commercianti.